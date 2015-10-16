تقرير في الجول – هل تعلم عدد المرات التي تقدم فيها الزمالك ولم يفز على الأهلي.. مفاجأة

استطاع الزمالك أن يتقدم في النتيجة على الأهلي في المباراة الأخيرة التي جمعت بينهما في كأس السوبر المصري قبل أن يُهزم في نهاية المطاف.

وكان الزمالك قد هُزم أمام منافسه التقليدي الأهلي بثلاثة أهداف لهدفين ليتوج المارد الأحمر بلقب كأس السوبر التاسع في تاريخه.

إذا هل تعلم كم عدد المرات التي التقى فيها قطبي الكرة المصرية ونجح الزمالك في التقدم أولا ولكنه يفشل في الحفاظ على النتيجة؟

ويوضح FilGoal.com عدد المرات التي تقدم فيها الزمالك على منافسه التقليدي لكنه لم يستطع الانتصار في النهاية مقارنة بالأهلي.

التقى الأهلي والزمالك خلال آخر 10 أعوام في كل البطولات المحلية والإفريقية 31 مرة.

تقدم الزمالك في النتيجة خلال تلك الفترة 11 مرة بنسبة وصلت إلى 35.4%.

لم ينجح الزمالك في معرفة الفوز إلا في مرتين فقط الأولى كانت في عام 2007 حيث فاز في الدوري بهدفين دون رد.

والثانية كانت في نهائي كأس مصر الأخير حيث انتصر مرة أخرى بنفس النتيجة بهدفين دون رد.

أما عدد المباريات التي تقدم فيها الزمالك وانتهت بالتعادل فكانت في خمس مواجهات.

بينما عدد المرات التي خسر فيها بعد التقدم هي أربع مباريات.

هذا عن الزمالك فماذا عن الأهلي؟

عدد المرات التي تقدم فيها الأهلي على الزمالك في القمة هو 15 مرة، وعدد مرات التعادل أو الهزيمة هو لقاء واحد فقط.

فالفريق الأحمر فاز في كل المباريات التي كان يسجل فيها أولا عدا لقاء واحد كان في دوري أبطال إفريقيا وانتهى أنذاك بنتيجة 2-2.