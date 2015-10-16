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في الجول يكشف - كواليس وصول ' الخائف ' بيسيرو إلى القاهرة

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في الجول يكشف - كواليس وصول ' الخائف ' بيسيرو إلى القاهرة في الجول يكشف - كواليس وصول ' الخائف ' بيسيرو إلى القاهرة

ما هي ردود فعل البرتغالي جوزيه بيسيرو فور الوصول إلى القاهرة؟ وهل انتظرته جماهير؟ FilGoal.com يكشف كواليس وصول المدير الفني الجديد للأهلي إلى القاهرة.

بيسيرو وصل إلى القاهرة مساء الجمعة رفقة الثلاثي المساعد فيتور بيسيرو وأليكساندر دوس سانتوس وريكاردو ديونيسيو لتولي مهمة الأهلي. (طالع التفاصيل)

الأهلي أعلن رسميا تولي بيسيرو مهمة تدريب الفريق خلفا لفتحي مبروك على أن يتولى مسؤولية تدريب الفريق عقب لقاء السوبر ضد الزمالك.

ونجح زيزو في رفع لقب السوبر المصري على حساب الزمالك بعدما فاز الأهلي بثلاثية مقابل هدفين في الإمارات.

وتحرك بيسيرو من البرتغال قبل مرورا ببرشلونة قبل أن يصل إلى القاهرة في تمام الثامنة مساء يوم الجمعة. ويكشف FilGoal.com.

ولم يخرج بيسيرو من المطار فور وصوله بل أنتظر حتى خرجت الرحلة بالكامل واستمر في الجلوس داخل صالة المطار دون أن يخرج.

لتخرج كامل الرحلة ويتأخر خروج بيسيرو وبمجرد رؤية مدرب الأهلي الجديد لمراسل FilGoal.com رفقة عدد من الصحفيين أبدى استغرابه الشديد بذلك.

وعبر بيسيرو عن استغرابه الشديد من معرفة الصحفيين لموعد وصول بيسيرو قبل أن يتساءل حول وجود جماهير خارج قاعة المطار في انتظاره.

وتخوف بيسيرو من وجود جماهير تهاجمه خارج المطار فور خروجه ولكن مسؤولي الأهلي أكدوا للمدرب عدم وجود أي شيء قبل أن يخرج بيسيرو مع مساعديه وينتقل مع المسؤولين عبر السيارة التي خصصها النادي الأهلي له.

وكان FilGoal.com قد كشف إجراء بيسيرو لاتصال هاتفي مع محمود طاهر رئيس النادي الأهلي ليسأله على الأجواء في وهل مازالت الجماهير ترفضه أم لا فهذا الأمر مهم جدا بالنسبة له.

وطمأن طاهر بيسيرو وأكد له أن فوز الأهلي بالسوبر أخمد ثورة الجمهور الغاضب على خسارة الدوري والكأس والكونفدرالية وسيمهد الطريق له كي يقدم موسما رائعا.

ويقدم الأهلي بيسيرو لوسائل الإعلام في مؤتمر صحفي يوم الأحد داخل النادي الأهلي.

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش يوم الخميس الموافق 22 أكتوبر في افتتاح مباريات الفريق بالدوري المصري الموسم الجديد.

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