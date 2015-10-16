هبوط إضطراري لطائرة تركية بمطار القاهرة

شهد مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الجمعة، هبوطًا اضطراريًا للطائرة التركية القادمة من اسطنبول والمتجهة إلى أديس أبابا لإنقاذ حياة راكب إثيوبي، بعد إصابته بأزمة قلبية.

تلقي برج المراقبة بالمطار، طلبًا، بالهبوط اضطراريًا لإنقاذ حياة أحد الركاب على متن الطائرة، وطالب بوجود سيارة إسعاف وطاقم طبي لإنقاذ حياك الراكب.

وقام الدكتور مدحت قنديل، مدير إدارة الحجر الصحي بالمطار، بالانتقال الى موقع هبوط الطائرة بصحبة فريق طبي ضم على عبد الباسط مراقب اول الاوبئة، وجرجس شوقى مراقب أول صحة البيئة حيث قام الدكتور مدحت قنديل بالاشراف على نقل الراكب لتلقي العلاج بأحد المستشفيات القريبة من المطار .