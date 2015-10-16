أخبار عاجلة

بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

هبوط إضطراري لطائرة تركية بمطار القاهرة

Google+ Print
هبوط إضطراري لطائرة تركية بمطار القاهرة هبوط إضطراري لطائرة تركية بمطار القاهرة

 

مطار القاهرة – أرشيفية

شهد مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الجمعة، هبوطًا اضطراريًا للطائرة التركية القادمة من اسطنبول والمتجهة إلى أديس أبابا لإنقاذ حياة راكب إثيوبي، بعد إصابته بأزمة قلبية.

تلقي برج المراقبة بالمطار، طلبًا، بالهبوط اضطراريًا لإنقاذ حياة أحد الركاب على متن الطائرة، وطالب بوجود سيارة إسعاف وطاقم طبي لإنقاذ حياك الراكب.

وقام الدكتور مدحت قنديل، مدير إدارة الحجر الصحي بالمطار، بالانتقال الى موقع هبوط الطائرة بصحبة فريق طبي ضم على عبد الباسط مراقب اول الاوبئة، وجرجس شوقى مراقب أول صحة البيئة حيث قام الدكتور مدحت قنديل بالاشراف على نقل الراكب لتلقي العلاج بأحد المستشفيات القريبة من المطار .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا