شركة بترول الكويت تنفي وجود تسرب إشعاعي من مصفاة الشعيبة

نفت شركة البترول الوطنية الكويتية وجود أي تسرب إشعاعي من مصفاة الشعيبة عقب الحادث الذي تعرضت له في أغسطس الماضي.

وقال المتحدث الرسمي باسم الشركة المهندس خالد العسعوسي في تصريحات مساء اليوم الجمعة إن الشركة تحرص بشدة على العمل بأقصى درجات السلامة ومراعاة البيئة, حيث قامت بالتنسيق والعمل مع الجهة المعنيه بالإشعاعات بالدولة وهي إدارة الوقاية من الاشعاع بوزارة الصحة فيما يختص بقياس معدلات الإشعاع في مفاعلات وحدة تكسير الزيت الثقيل التي تعرضت للحادث والتي يوجد فيها كمية ضئيلة ومحدودة تساهم فى العمل على قياس مستوى العامل المحفز في وحدة الانتاج.

وأضاف العسعوسي الذي يشغل أيضا منصب نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المساندة في الشركة أنه تم استلام تقرير رسمي من وزارة الصحة يؤكد سلامة الموقع وأن مستوى الإشعاعات ضئيلة وضمن النسب المقبولة, مبينا اتخاذ الإجراءات الواجب اتباعها للتعامل الآمن مع تلك الأجهزة وأن الشركة تلتزم بجميع تلك الإجراءات حفاظا على سلامة العاملين في المصفاة.

وطمأن العاملين والجمهور بعدم وجود أي تسرب إشعاعي وأن جميع مناطق العمل في المصفاة والمناطق المحيطة بها آمنة بشكل تام, مضيفا أن الشركة ستقوم بإصدار بيان تفصيلي تفنيدا لبعض “المغالطات” التي وردت في أحدى وسائل الاعلام خلال الفترة القادمة .