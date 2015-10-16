كوبر يشيد بأداء لاعبي الأهلي والزمالك في لقاء السوبر

أشاد الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب المصري بأداء لاعبي الأهلي والزمالك خلال لقاء السوبر الذي جمع بينهما أمس على ملعب “هزاع بن زايد” في مدينة العين الإماراتية، والذي إنتهى بفوز القلعة الحمراء 3-2، مؤكدًا أن مستوى المباراة قد أوضح التقدم الكبير في مستوى الكرة المصرية حاليا.

وأشار كوبر من خلال تصريحاته لوسائل الإعلام وفقاً لما نقلته “أ ش أ”، اليوم الجمعة، إلى الروح الرياضية العالية الذي ظهروا بها اللاعبين داخل الملعب، وقال إن إرتفاع المستوى الفني للاعبين يصب في مصلحة الكرة المصرية.

كما أشاد المدير الفني للمنتخب الوطني بالمظهر الحضاري للجماهير، مؤكدا أن الجماهير قد قدمت نموذجا يحتذى به خلال اللقاء متمنيا في الوقت ذاته أن يرى هذا المشهد في الملاعب المصرية قريبا.