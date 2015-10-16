أخبار عاجلة

بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

محافظ الوادي الجديد يفتتح مركزًا زراعيًا بـ «جورمشين7» بتكلفة 2 وربع مليون جنيه

Google+ Print
محافظ الوادي الجديد يفتتح مركزًا زراعيًا بـ «جورمشين7» بتكلفة 2 وربع مليون جنيه محافظ الوادي الجديد يفتتح مركزًا زراعيًا بـ «جورمشين7» بتكلفة 2 وربع مليون جنيه

افتتح، اليوم، اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد المركز الإرشادي الزراعي بقرية جورمشين 7 التابعة لمركز باريس والذي تبلغ مساحته الكلية 1600 م2 وبتكلفة مالية 2250000 جنية وذلك لخدمة المزارعين من أهالي القرية والقري المجاورة.

رافق المحافظ رئيس مركز باريس ومدير عام الزراعة وعدد من التنفيذين المعنيين .

والتقى عشماوي مع الأهالي والمزارعين الذين أبدوا عن سعادتهم وفرحتهم بإقامة هذا المركز الهام الذي سيساهم بشكل كبير في تقديم الارشاد والمشورة لهم وتوفير الجهد عليهم في جلب أفضل الشتلات التي تقدمها وزارة الزراعة والتي تصلح في تربه الارض بالقرية المعروفة بجودتها وصلاحيتها لعدد كبير من أنواع الفاكهة والخضروات.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا