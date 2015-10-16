محافظ الوادي الجديد يفتتح مركزًا زراعيًا بـ «جورمشين7» بتكلفة 2 وربع مليون جنيه

افتتح، اليوم، اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد المركز الإرشادي الزراعي بقرية جورمشين 7 التابعة لمركز باريس والذي تبلغ مساحته الكلية 1600 م2 وبتكلفة مالية 2250000 جنية وذلك لخدمة المزارعين من أهالي القرية والقري المجاورة.

رافق المحافظ رئيس مركز باريس ومدير عام الزراعة وعدد من التنفيذين المعنيين .

والتقى عشماوي مع الأهالي والمزارعين الذين أبدوا عن سعادتهم وفرحتهم بإقامة هذا المركز الهام الذي سيساهم بشكل كبير في تقديم الارشاد والمشورة لهم وتوفير الجهد عليهم في جلب أفضل الشتلات التي تقدمها وزارة الزراعة والتي تصلح في تربه الارض بالقرية المعروفة بجودتها وصلاحيتها لعدد كبير من أنواع الفاكهة والخضروات.

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