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الشرطة السعودية تقتل أحد منفذي الهجوم على حسينية

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الشرطة السعودية تقتل أحد منفذي الهجوم على حسينية الشرطة السعودية تقتل أحد منفذي الهجوم على حسينية

الشرطة تقتل أحد منفذي الهجوم على حسينية

قتلت الشرطة السعودية إرهابياً هاجم حسينية الحيدرية في محافظة سيهات شرق السعودية، بعدما تم مطاردته وتبادل إطلاق النار معه، وقبضت على اثنين آخرين.
> وأشارت معلومات أولية وفقاً لما نشرته “العربية.نت” إلى أن أربعة إرهابيين كانوا ينوون الهجوم على مسجد الحمزة في سيهات، إلا أنه تم إحباط الهجمة الإرهابية وقتل واحد من المهاجمين والقبض على اثنين آخرين، فيما هرب الرابع.
> ونتج عن مهاجمة الحسينية مقتل رجل وامرأة، وفقاً للمعلومات الأولية.

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