بالفيديو..نشرة اليوم السابع: دقت ساعة الانتخابات.. والأمن يتسلم اللجان

يقدم لكم اليوم السابع إطلالة إخبارية جديدة حول آخر المستجدات على الساحتين المحلية والدولية، كما تتناول الجولة تحليلاً للقضايا المثيرة للجدل والتى تسيطر على الرأى العام المصرى، وتسلط الضوء على الأحداث المحلية وتداعياتها.إعلان - Ads إعلان - Ads
وفيما يلى أهم ما جاء فيها من أخبار:
إجراء اقتراع المصريين بالخارج فى 139 سفارة وقنصلية غدا
وزارة الداخلية تنشر قواتها لتأمين ماراثون الانتخابات البرلمانية
الجيش يبدأ إجراءات تأمين الانتخابات
الزمالك يستعد لوادى دجلة بدون راحة بعد ضياع السوبر
الذهب يقفز 5 جنيهات فى أسبوع.. وعيار 21 يسجل 270 جنيهاً