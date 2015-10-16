بالفيديو..نشرة اليوم السابع: دقت ساعة الانتخابات.. والأمن يتسلم اللجان

وفيما يلى أهم ما جاء فيها من أخبار:

يقدم لكم اليوم السابع إطلالة إخبارية جديدة حول آخر المستجدات على الساحتين المحلية والدولية، كما تتناول الجولة تحليلاً للقضايا المثيرة للجدل والتى تسيطر على الرأى العام المصرى، وتسلط الضوء على الأحداث المحلية وتداعياتها.

إجراء اقتراع المصريين بالخارج فى 139 سفارة وقنصلية غدا

وزارة الداخلية تنشر قواتها لتأمين ماراثون الانتخابات البرلمانية

الجيش يبدأ إجراءات تأمين الانتخابات

الزمالك يستعد لوادى دجلة بدون راحة بعد ضياع السوبر

الذهب يقفز 5 جنيهات فى أسبوع.. وعيار 21 يسجل 270 جنيهاً