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مصادر بالإسكان: طرح 9100 قطعة أرض للمصريين بالخارج خلال شهر

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مصادر بالإسكان: طرح 9100 قطعة أرض للمصريين بالخارج خلال شهر مصادر بالإسكان: طرح 9100 قطعة أرض للمصريين بالخارج خلال شهر
كشفت مصادر مطلعة بوزارة الإسكان أنه من المقرر أن تعلن الوزارة عن طرح مرحلة جديدة من مشروع بيت الوطن خلال شهر.

وأضافت المصادر، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن المرحلة الجديدة تتضمن نحو 9100 قطعة أرض والتى وافق عليها مجلس الوزراء فى الأيام الماضية، وتتضمن مدن "بدر وأسوان الجديدة و6 أكتوبر والقاهرة الجديدة وأسيوط الجدية ودمياط الجديدة وقنا الجديدة".

وأوضحت المصادر أن الوزارة تقوم حاليا بتجهيز الأراضى والتصميمات الخاصة بها والخرائط، وذلك لطرحها على الموقع الإلكترونى الخاص بمشروع بيت الوطن.

وأكدت المصادر أنه من المتوقع أن يتم طرح هذا العدد الذى وافق عليه مجلس الوزراء على أكثر من مرحلة، وذلك لتجنب وجود أى سلبيات تحدث خلال عملية التحويل وخلافة، وتلاشى ما تم فى المرحلة السابقة.

وأشارت المصادر إلى أنه سيتم التنسيق مع وزارة الاتصالات، وذلك بشأن الموقع المقرر بثه للمصريين بالخارج، وذلك للحجز من خلاله.

ويذكر أن مجلس الوزراء قد وافق على فتح باب الحجز لمرحلة جديدة من مشروع برنامج الإسكان العائلى لأبناء بالخارج (بيت الوطن)، وذلك بالمدن التالية: (بدر، أسوان الجديدة، 6 أكتوبر، القاهرة الجديدة، أسيوط الجديدة، دمياط الجديدة، قنا الجديدة) بإجمالى عدد قطع أراضى حوالى (9100) قطعة، وذلك بالشروط المتعارف عليها خلال هذا البرنامج، وعلى أن يتم الاتفاق مع البنك المركزى المصرى على طرق السداد.

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مصر 365

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