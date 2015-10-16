عاجل بالفيديو: الفيس بوك يفعل خاصية معرفة بعد الاصدقاء عنك بالكيلومتر حتي لو خارج البلاد

قام موقع التواصل الاجتامعي الفيس بوك بتفعيل خاصية جديدة تظهر لك علي رأس قائمة الاصدقاء الموجودين بالمحادثة الشخصية تسمي خاصية “NearBy Friends”، يتم من خلالها عرض كافة الاصدقاء المفعلين لهذه الخاصية والمسافة التي تبعدك عنهم بالكيلومترات حتي لو خارج البلاد.

كما يمكنك غلق وفتح هذه الخاصية وقت ما تشاء وعند تفعيل الخاصية يمكنك معرفة عدد الكيلومترات بالتحديد وايضا اخر وقت تم الظهور فيه بالدقائق والساعات، وذلك للتسهيل علي الاصدقاء معرفة بعد الاصدقاء عن بعضهم وسهولة الوصول اليهم.

وجدير بالذكر أن الفيس بوك قد قام منذ قبل بتفعيل هذه الخاصية وايضا خاصية معرفة المكان الموجود به الشخص بالتحديد اسفل كل محادثة، ولكنها سرعان ما تخلت عن هذه الخاصية بسبب عده مشاكل واجهت الموقع من قبل المستخدمين لها.

واليكم فيديو توضيحي للخاصية الجديدة من الفيس بوك والتي تم تفعيلها للمصريين حاليا

شبكةعيونالإخبارية

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