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اتحاد الكرة لـ في الجول: سنحقق في وقائع السوبر والمسابقات ستتخذ العقوبات اللازمة

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اتحاد الكرة لـ في الجول: سنحقق في وقائع السوبر والمسابقات ستتخذ العقوبات اللازمة اتحاد الكرة لـ في الجول: سنحقق في وقائع السوبر والمسابقات ستتخذ العقوبات اللازمة

أكد إيهاب لهيطة عضو مجلس اتحاد الكرة أنه سيتم التحقيق في جميع وقائع مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك على أن تتخذ لجنة المسابقات كافة العقوبات اللازمة.

وكان لاعبو الفريقين قد اشتبكا بعد أن قام رمضان صبحي لاعب الأهلي الشاب بالاستعراض بالكرة ليقتحم حازم إمام قائد الزمالك ملعب المباراة.

وقال لهيطة لـFilGoal.com "اتحاد الكرة سيحقق في الوقائع التي حدثت في مباراة السوبر المصري وخاصة واقعة رمضان صبحي وحازم إمام، كل ما حدث سيتم دراسته من خلال تقرير مراقب المباراة وتقرير الحكم".

وأضاف "لجنة المسابقات سيتم الأخذ برأيها لتوقيع العقوبات اللازمة تجاه أي طرف من أجل إقرار النظام وتفعيل اللوائح من بداية الموسم".

وكان الأهلي قد توج بلقب كأس السوبر بعد الفوز على الزمالك 3-2 في المباراة التي أقيمت على استاد هزاع بن زايد في مدينة العين بالإمارات.

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