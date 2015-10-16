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الزمالك يكشف مدة غياب علي جبر

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الزمالك يكشف مدة غياب علي جبر الزمالك يكشف مدة غياب علي جبر

أكد أيمن فريد طبيب نادي الزمالك غياب علي جبر مدافع الفريق لمدة أسبوعين بعد الإصابة التي تعرض لها ضد الأهلي.

الأهلي فاز على الزمالك بثلاثية مقابل هدفين في السوبر المصري ليتوج بأولى ألقاب الموسم الجديد.

علي جبر شارك كأساسي في المباراة قبل أن يتعرض لإصابة ويخرج من ملعب المباراة بعد مرور 20 دقيقة فقط.

وكشف طبيب نادي الزمالك تعرض جبر لالتواء في الكاحل سيستدعي علاج وتأهيل اللاعب لمدة أسبوعين حسبما أكد في تصريحات للموقع الرسمي للنادي.

ويفتتح الزمالك مشواره في الدوري المصري يوم الأربعاء الموافق 21 أكتوبر بمواجهة وادي دجلة ليتأكد غياب علي جبر عن افتتاح الدوري.

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