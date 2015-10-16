اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول خطوة جديدة قد تُغلظ عقوبة حازم إمام

خطوة جديدة قد يقوم بها اتحاد الكرة لتغليظ عقوبته على حازم إمام قائدالزمالك بعد اقتحامه لملعب هزاع بن زايد للاشتباك مع رمضان صبحي لاعب الأهلي ويكشفها FilGoal.com.

الأهلي فاز على الزمالك بثلاثية مقابل هدفين في السوبر المصري ليتوج بأول ألقاب الموسم الجديد.

وشهدت المباراة اشتباكات ما بين حازم إمام ولاعبي الأهلي من بينهم رمضان صبحي. بعد ما كرر الأخير وقوفه على الكرة مجددا.

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إذ اقتحم حازم إمام أرض الملعب وهو غير مقيد بقائمة المباراة ليشتبك مع لاعبي الأهلي عقب كرة أثارت الجدل من رمضان صبحي.

وعن الواقعة قال أحد مسؤولي اتحاد الكرة رفض ذكر اسمه لـFilGoal.com: "لجنة المسابقات تدرس الآن تحويل الواقعة إلى لجنة الانضباط".

وأوضح "تحويل الأمر للجنة الانضباط سيجعل العقوبة مغلظة على حازم إمام".