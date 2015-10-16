أخبار عاجلة

بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

ذبح «مسن» وزوجته داخل منزلهما فى مدينة بلبيس بالشرقية

Google+ Print
ذبح «مسن» وزوجته داخل منزلهما فى مدينة بلبيس بالشرقية ذبح «مسن» وزوجته داخل منزلهما فى مدينة بلبيس بالشرقية

عثرت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة بلبيس محافظة الشرقية، على زوجين غارقين فى الدماء بمسكنهما بأرض علوان بمدينة بلبيس، حيث تم إخطار نيابة بلبيس برئاسة المستشار أمير نوار وبإشراف المستشار أحمد الفقى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية للتحقيق فى الواقعة.

تلقى اللواء خالدى يحيى مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من الأهالى بالعثور على جثتى “محمد إ ف ” 81 سنة وزوجته “فوزية ع ا” 71 سنة وبهما آثار طعنات نافذة بالرقبة، حيث تم إيداع الجثتين بمستشفى الأحرار تحت تصرف النيابة العامة وتحرر المحضر رقم 11350 إدارى مركز بلبيس.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا