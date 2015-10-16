القوات المسلحة السورية تسيطر عدة مناطق بمحافظات دمشق

أكد رئيس إدارة العمليات العامة في هيئة الأركان الروسية، أندريه كارتابولوف، اليوم الجمعة، أن القوات المسلحة السورية تمكنت من السيطرة على عدد من المناطق في محافظات مختلفة من سوريا.

وقال كارتابولوف في لقاء مع الملحقين العسكريين الأجانب والصحفيين، وفقًا لـ”سبوتنيك”: “في شمال محافظة اللاذقية، سيطرت وحدات عسكرية سورية على ثلاثة مراكز ومرتفع عند علامة 1050 على المشارف الجنوبية لسلمى. ووفقا لمعلوماتنا، حتى الآن مستمرون في تنفيذ الهجوم باتجاه الشمال”.

وأضاف المتحدث أن الوحدات الهجومية للقوات المسلحة السورية قامت بشن هجوم في حلب باتجاه القاعدة الجوية ” كويريس”، وسيطرت على بلدة المسلمية وقسم كبير من كفر توما.

وواصلت القوات الحكومية السورية هجومها من حلب إلى إدلب، وأفيد أن القوات الحكومية السورية تحرز تقدماً ملحوظاً، وتمكنت من منع تقدم المسلحين في تلك المناطق، خاصةً في منطقة خان طومان.

وتابعت القوات الحكومية أيضاً، تقدمها في ريف مدينة دمشق، وتمكنت القوات السورية من القضاء على المتشددين في مناطق الغوطة الشرقية ومنطقة جوبر.

ويأتي التقدم للقوات الحكومية السورية على ضوء الدعم الروسي الكبير المتمثل بالضربات الجوية للطائرات الروسية، والذي أسفر عن انهيار الروح المعنوية لمعظم التشكيلات المسلحة التابعة لتنظيم “الدولة الإسلامية” الإرهابي كما أدى إلى زيادة الاستياء بين قادة التنظيم الإرهابي، نتيجة وجود العديد من حالات العصيان، وحالات الفرار التي باتت ظاهرة شاملة بين مسلحي تنظيم “الدولة الإسلامية”.