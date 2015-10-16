محافظ الوادي الجديد يتفقد المقار الانتخابية بمركز باريس‎

تفقد، صباح اليوم، اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد مقار اللجان الانتخابية بمركز باريس والتي تبلغ 5 لجان انتخابية لعدد 8154 ناخبًا لهم حق التصويت فيها وذلك للوقوف والتأكد من مدي جاهزيتها واستعدادها لخوض الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق.

رافق المحافظ رئيس مركز ومدينة باريس وعدد من القيادات التنفيذية والامنية من الشرطة والقوات المسلحة.

ووجه عشماوي بضرورة توفير المناخ الأمن للعملية الانتخابية وتوفير كافة سبل الراحة سواء للناخب أو القائمين علي العملية الانتخابية وذلك بإنشاء مظلات أمام كل لجنة تقي الناخبين من حرارة الشمس وأيضا توفير أماكن انتظار وتجهيزها بمقاعد للناخبين وخاصة المسنين رجال ونساء والعمل علي سرعة انتهاء تصويتهم لعودتهم لمنازلهم.

الجدير بالذكر الوادي الجديد بها دائرتين انتخابيتين الأولي تشمل مركزي الخارجة وباريس ومقرها قاعة علي حريف والثانية تشمل مراكز الداخلة والفرافرة وبلاط ومقرها قاعة سيد سيف، وأن الدائرة الأولي تشتمل علي عدد 22 مركزًا انتخابيًا يتفرع منها عدد 38 لجنة انتخابية فرعية بإجمالي عدد ناخبين 66299 . والدائرة الثانية تشتمل علي عدد 37 مركزًا انتخابيًا يتفرع منها 49 لجنة انتخابية فرعية بإجمالي 87653 ناخبًا وبذلك يكون إجمالي عدد الناخبين المستحقين للتصويت 153952 .