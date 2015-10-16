مواطنون يشكون من التباطؤ فى تسليمهم شقق"الإسكان الاجتماعى"بمنوف

حرر عشرات من أهالى مدينة منوف محاضر بقسم الشرطة اليوم، ومنها المحضر رقم 273 إدارى منوف لسنة 2015 أتهموا فيها الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية والدكتور مصطفي مدبولي وزير الإسكان والعميد حاتم السبع رئيس مجلس مدينة منوف بالتباطئ في تسليمهم شقق مشروع الإسكان الاجتماعى.

وقال عادل القصاص إن عددا من الأسر تقدموا للحصول على شقق ودفعوا مقدم لمجلس مدينة منوف قيمته 5 آلاف جنيه فى سنة 2009، وأجلت القرعة 267 متقدما من دافعى المقدمات فى قائمة الانتظار وفى النهاية تم تسليم حوالى 300 شقة بمنطقة أرض السوق - المتعاقدين عليها وقت بنائها - الى بنك الاسكان والتعمير .

وأضاف القصاص:ننتظر منذ ما يزيد عن 6 سنوات بينما تقدم آخرين منذ 8 أشهر واستلموا خطابا للتعاقد على وحدات فى بنك الإسكان والتعمير، وتساءل: "ليه وضعونا على قائمة الانتظار كل المدة دى، ؟ا" مؤكدا انه وعدد من المضارين فى اعتصام مفتوح حتى الاستجابة لمطالبهم.



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