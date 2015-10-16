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محافظ الوادى الجديد يتفقد المقار الانتخابية بمركز "باريس"

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محافظ الوادى الجديد يتفقد المقار الانتخابية بمركز "باريس" محافظ الوادى الجديد يتفقد المقار الانتخابية بمركز "باريس"
تفقد اللواء محمود عشماوى، محافظ الوادى الجديد مقار اللجان الانتخابية بمركز باريس، والتى تبلغ 5 لجان انتخابية من المقرر أن تستقبل 8154 ناخبا، لهم حق التصويت، وذلك للوقوف على مدى جاهزيتها، واستعدادها لخوض الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق.

رافق المحافظ خلال جولته، رئيس مركز ومدينة باريس، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية من الشرطة، والقوات المسلحة بالمحافظة.

ووجه عشماوى بضرورة توفير المناخ الآمن للعملية الانتخابية، وتوفير كافة سُبُل الراحة سواء للناخب أو القائمين على العملية الانتخابية، وذلك بإنشاء مظلات أمام كل لجنة، تقى الناخبين من حرارة الشمس، وتوفير أماكن انتظار وتجهيزها بمقاعد للناخبين وخاصة المسنين، والعمل على سرعة انتهاء تصويتهم لعودتهم لمنازلهم.

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مصر 365