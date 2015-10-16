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محافظ الوادى الجديد يفتتح مركز الإرشاد الزراعى بقرية جورمشين 7

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محافظ الوادى الجديد يفتتح مركز الإرشاد الزراعى بقرية جورمشين 7 محافظ الوادى الجديد يفتتح مركز الإرشاد الزراعى بقرية جورمشين 7
افتتح اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد، المركز الإرشادى الزراعى بقرية جورمشين 7 التابعة لمركز باريس، والذى تبلغ مساحته الكلية 1600 م2 وبتكلفة مالية 2250000 جنية، اليوم الجمعة، وذلك لخدمة المزارعين من أهالى القرية والقرى المجاورة.

رافق المحافظ، رئيس مركز باريس ومدير عام الزراعة وعدد من التنفيذيين المعنيين، كما التقى عشماوى مع الأهالى والمزارعين الذين أبدوا عن سعادتهم وفرحتهم بإقامة هذا المركز الهام، الذى سيساهم بشكل كبير فى تقديم الارشاد والمشورة لهم وتوفير الجهد عليهم فى جلب أفضل الشتلات التى تقدمها وزارة الزراعة والتى تصلح فى تربه الارض بالقرية المعروفة بجودتها وصلاحيتها لعدد كبير من أنواع الفاكهة والخضروات.

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مصر 365