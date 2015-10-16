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مدير أمن الغربية يتابع تأمين الاحتفالات بمولد السيد البدوى

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مدير أمن الغربية يتابع تأمين الاحتفالات بمولد السيد البدوى مدير أمن الغربية يتابع تأمين الاحتفالات بمولد السيد البدوى
تفقد اللواء نبيل عبد الفتاح، مدير أمن الغربية خدمات تأمين الاحتفالات بمولد العارف بالله سيدى أحمد البدوى، للوقوف على مدى انتظام الخدمات وجاهزيتها للتعامل مع أى تداعيات أمنية محتملة.

ورافق اللواء نبيل عبد الفتاح خلال جولته، اللواء حسام خليفة حكمدار أمن الغربية، واللواء حاتم عبد الله، مساعد مدير الأمن للخدمات، وتفقد خدمات الشوارع الجانبية للمسجد وساحة الاحتفال.

ووجه مدير الأمن الضباط والقوات بملاحظة الحالة وتوسيع دائرة الاشتباه السياسى والجنائى وإجراء الاستيقاف القانونى وضبط كل من يحاول الإخلال بالأمن والتأكيد على شدة اليقظة وتوخى الحيطة والحذر فى التعامل مع المترددين على المنشآت والتأكيد على احترام حقوق الإنسان وحسن معاملة المواطنين.

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مصر 365