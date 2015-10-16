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ندوة دينية بأوقاف سوهاج عن "جوانب الإعجاز فى الهجرة النبوية المشرفة"

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ندوة دينية بأوقاف سوهاج عن "جوانب الإعجاز فى الهجرة النبوية المشرفة" ندوة دينية بأوقاف سوهاج عن "جوانب الإعجاز فى الهجرة النبوية المشرفة"
عقدت مديرية الأوقاف بسوهاج مساء اليوم، ندوة دينية بمسجد عباد الرحمن بنجع عمار بمركز دار السلام بسوهاج، حاضر فيها الشيخ عبدالرحمن اللاوى مدير المساجد بأوقاف سوهاج تحت عنوان "من جوانب الإعجاز فى الهجرة النبوية المشرفة".

حضر الندوة لفيف من دعاة الأوقاف بسوهاج وتحدث الشيخ عبد اللاوى عن بعض المواقف والدروس، التى كانت معجزة للرسول صلى الله عليه وسلم فى طريقه من مكة إلى المدينة.

كما تحدث اللاوى عن أن من الدروس المستفادة من الهجرة حب الوطن والعمل على تنميته وإعلاء شأنه وبث روح الأخوة بين الناس والعمل على دعائم المجتمع والمصالحة بين الناس والمعاملة الطيبة مع غير المسلمين فى الوطن الواحد.

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