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4 سيارات إطفاء تسيطر على حريق شقة سكنية بعمارات الشرطة فى المعادى

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4 سيارات إطفاء تسيطر على حريق شقة سكنية بعمارات الشرطة فى المعادى 4 سيارات إطفاء تسيطر على حريق شقة سكنية بعمارات الشرطة فى المعادى
نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، فى السيطرة على حريق بالطابق العاشر فى عمارات الشرطة التابعة لدائرة قسم المعادى دون وقوع إصابات، وانتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان، وإخماد الحريق، قبل امتداد النيران لباقى الطوابق.

وتلقت غرفة الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، بلاغًا من غرفة النجدة، يفيد بنشوب حريق بعمارات الشرطة بالمعادى، وعلى الفور انتقلت 4 سيارات إطفاء، والاستعانة بسلم هيدروليكى، ومحاصرة النيران من كافة الاتجاهات، ونجحت القوات فى السيطرة على الحريق، وبدء عمليات التبريد، خوفا من اشتعال النيران مرة أخرى وامتدادها لباقى الطوابق، وفى انتظار فريق المعمل الجنائى لتحديد الأسباب التى أدت إلى نشوب الحريق، ولتقدير الخسائر التى نجمت عنه.

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مصر 365