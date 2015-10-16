إصابة 13 شخصا فى حادث تصادم بين 3 سيارات على طريق إيتاى البارود

أصيب 13 شخص فى حادث تصادم 3 سيارات بطريق القاهرة ـ الإسكندرية الزراعى أمام قرية السبعين التابعة لمركز ايتاى البارود بالبحيرة.

كان اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة تلقى إخطارا من اللواءاشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية بالحادث ، وبالانتقال والفحص تبين حدوث تصادم بين السيارة رقم 63578 ملاكى غربية قيادة على حسين على 37 سنة صاحب مصنع ومقيم المحلة الكبرى غربية ، و السيارة رقم ب ى ج 6735 " ميكروباص " قيادة سعد أنور حلاوه 45 سنة سائق ومقيم شبرا النونه دائرة المركز، والسيارة رقم ب ط ج 2418 " ميكروباص " قيادة عبدالعزيز عيد عبدالرازق 60 سنة سائق ومقيم كفرالدوار، وأنه أثناء سير السيارة الثالثة بالطريق المشار إليه إختلت عجلة القيادة بيد قائدها وإصطدمت بمؤخرة السيارة الثانية وتوالى الاصطدام بالسيارة الأولى التى تصادف سيرهما على الطريق .

أسفر الحادث عن إصابة قائد السيارة الثالثة، وعدد 12 من مستقليها بسحجات وكدمات وجروح وإشتباه ما بعد الإرتجاج وتم نقلهم لمستشفى إيتاى البارود العام، وأجريت الإسعافات اللازمة لهم ، وتحررعن ذلك المحضر 21162 /2015 جنح مركز ايتاي البارود.