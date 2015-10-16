أخبار عاجلة

بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

إصابة 3 فى مشاجرة بالأسلحة النارية بالإسماعيلية‎

Google+ Print
إصابة 3 فى مشاجرة بالأسلحة النارية بالإسماعيلية‎ إصابة 3 فى مشاجرة بالأسلحة النارية بالإسماعيلية‎
أصيب 3 أشخاص بطلقات نارية نتيجة نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية فى حى السلام بالإسماعيلية.. وتلقى اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء محمود خليل مدير المباحث الجنائية، يفيد بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بحى السلام دائرة قسم ثان الإسماعيلية، وإصابة 3 أشخاص بطلقات نارية.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين حدوث مشاجرة بشارع المنصورة دائرة قسم ثان الإسماعيلية، أسفرت عن إصابة كل من محمد أحمد محمد 25 سنة مصاب بطلق خرطوش وحالته العامة سيئة، وتم نقله إلى المستشفى الجامعى، وهيثم السيد عبد الرحمن 30 سنة مصاب بطلق نارى فى الوجه، ومصطفى عباس السيد 32 سنة مصاب بطلق نارى فى الوجه جميعهم مقيمون حى السلام.

وتم نقل المصابين الآخرين إلى مستشفى الإسماعيلية العام، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقق، وكثفت الأجهزة الأمنية من تواجدها بالمنطقة، كما تمكنت من القبض على أطراف المشاجرة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365