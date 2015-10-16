إصابة 3 فى مشاجرة بالأسلحة النارية بالإسماعيلية‎

أصيب 3 أشخاص بطلقات نارية نتيجة نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية فى حى السلام بالإسماعيلية.. وتلقى اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء محمود خليل مدير المباحث الجنائية، يفيد بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بحى السلام دائرة قسم ثان الإسماعيلية، وإصابة 3 أشخاص بطلقات نارية.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين حدوث مشاجرة بشارع المنصورة دائرة قسم ثان الإسماعيلية، أسفرت عن إصابة كل من محمد أحمد محمد 25 سنة مصاب بطلق خرطوش وحالته العامة سيئة، وتم نقله إلى المستشفى الجامعى، وهيثم السيد عبد الرحمن 30 سنة مصاب بطلق نارى فى الوجه، ومصطفى عباس السيد 32 سنة مصاب بطلق نارى فى الوجه جميعهم مقيمون حى السلام.

وتم نقل المصابين الآخرين إلى مستشفى الإسماعيلية العام، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقق، وكثفت الأجهزة الأمنية من تواجدها بالمنطقة، كما تمكنت من القبض على أطراف المشاجرة.