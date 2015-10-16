ديكورات "نيو كلاسيكية" بذوق سعودي

الرياض _ إسراء عبد اللطيف حمد تصوير: علي العريفي

عالم "الديكورات" الراقية واسع ومنوع... من مميزاته: الدقة في التفاصيل والخامات الجذابة، ممّا يظهر القطع المتصلة به تحفاً فنيةً. "سيدتي. نت" يطلع على مجموعة المهندسة كوثر إدلبي الأخيرة من الديكورات في معرض "أنامل جودي"، لمعاينة دمج الألوان وفن التطريز وجمع الفخامة الكلاسيكية وبعض اللمسات المعاصرة.

تبرز مجموعة المفروشات فن التطريز بخيوط الحرير والذهب، مما يمدّ القطع بلمسات فنية حرفية. علماً أن التطريز يتكشّف عن زهور وأوراق شجر بألوان زاهية أو جريئة، وزخارف ونقوش بألوان الذهب وتلك الترابية.

في جانب الألوان، التي تبدو غنية، تقول إدلبي لــ"سيدتي. نت": "عالم الأقمشة واسع، وأنا أهوى دمج الأقمشة السادة والمنقوشة والمطرزة، وتلك المخمل والحرير والتفتا، وألاحظ أن النتيجة تأتي رائعة بالفعل، وتلتقط العين". وتضيف: "إن مصدر غالبية الأقمشة التي أعمل عليها مستورد، ومتأتي من فرنسا وإيطاليا خصوصاً، مع الإشارة إلى أن كلّما عبرت الأقمشة عن الجودة، كلما جاءت النتيجة مميزة". أمّا في شأن الوسائد التي تتمّ قطع الأثاث، وخصوصاً الكنبات والأسرة، فهي تسهم في نقل جو الإطلالة من العادي إلى ملاءمة القصور، حسب إدلبي التي تولي الستائر أهمية بالغة، خصوصاً تلك المطرزة. وتستخدم، في هذا المجال، الجسور الخشبية المنقوشة والمزخرفة، وبعضها معدّ من المخمل المطرز لحمل الستائر، التي ترصد لها ميزانية عالية، إذ توازي أهميتها قطع الأثاث الأخرى في الطرازين الكلاسيكي و"النيو كلاسيكي".

بدوره، يشكّل الخشب الطبيعي من سنديان وزان الخامة الرئيسة في صنع هذه المفروشات، بعيداً عن ذلك المضغوط، ممّا يسمح للمفروشات أن تعمّر طويلاً. تجدر الإشارة إلى أن الخشب في المجموعة ملبس بورق الذهب أو الفضة أو البرونز.

مبدأ "الليغو" في عالم التصميم الداخلي

زمن الستينيات مع لمسة معاصرة

تحرص إدلبي في مجموعتها الأخيرة على جعل الزوايا تزاخر بــ"الأكسسوارات" من مزهريات ومرايا و"أباجورات" ولوحات، بعضها مشغول في محترفها، فيما البعض الآخر يعود إلى زياراتها الأوروبية، وخصوصاً مهرجانات الأثاث والديكور التي تشارك فيها حضوراً. تقول: "إن صناعة الأثاث تحاكي تصميم الأزياء في العالم؛ من الملاحظ أن موضة الأزياء تبحر أخيراً في حقبتي الستينيات والسبعينيات، مع إضافة بعض اللمسات المعاصرة إليها، وهذا ما يحدث مع الأثاث، مع تطوّر يطال أنواع الخامات المستخدمة في صناعتها من خشب وقماش، وغنى في ألوانها".

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