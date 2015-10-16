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مصدر: حضور علاء وجمال مبارك جلسة محاكمتهما بقضية"البورصة"غدا"وجوبى"

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مصدر: حضور علاء وجمال مبارك جلسة محاكمتهما بقضية"البورصة"غدا"وجوبى" مصدر: حضور علاء وجمال مبارك جلسة محاكمتهما بقضية"البورصة"غدا"وجوبى"
أكد مصدر قضائى بمحكمة الجنايات ان حضور علاء وجمال مبارك جلسة محاكمتهما غدا فى قضية التلاعب بالبورصة وجوبى بعد إخلاء سبيلهما من المحكمة.

وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع" أن الجلسة ستعقد غدا ولم تؤجل إداريا، كما ادعى البعض بسبب الانتخابات البرلمانية وتابع :علاء وجمال كان يحضران الجلسات السابقة وهما محبوسين على ذمة قضايا وغدا يحضران من الخارج.
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