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وكالة تركية: حكومة أردوغان تبيع الوهم للأتراك بزعمها تصنيع سيارة محلية

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وكالة تركية: حكومة أردوغان تبيع الوهم للأتراك بزعمها تصنيع سيارة محلية وكالة تركية: حكومة أردوغان تبيع الوهم للأتراك بزعمها تصنيع سيارة محلية
ذكرت وكالة "جيهان" التركية أن حكومة حزب العدالة والتنمية التى ينتمى إليها الرئيس رجب طيب أردوغان تواصل فشلها في الوفاء بوعودها الانتخابية، حيث لم تحقق شيئا من وعود برامجها خاصة بانتخابات يونيو 2011 البرلمانية حتى الآن.

وأضافت الوكالة :مؤخرًا فشلت فى تصنيع سيّارة محليّة في تركيا - أحد أهم وعودها - وقال وزير العلوم والصناعة والتكنولوجيا التركي فكري إيشيق إن حكومة "اردوغان" اشترت جميع حقوق الملكية الفكرية للسيارة موديل (9-3) التي صنّعتها شركة ساب السويدية لتطوير الموديل بدلا من قضاء وقت طويل في تصنيع سيارة محلية من البداية.

وقالت الوكالة ان حكومة العدالة والتنمية التي كذبت في البداية الإدعاءات بأن السيارة تشبه موديل سيارة أجنبية الصنع وموجودة منذ سنوات، عادت واعترفت بأنها اشترت حقوق الملكية الفكرية لها من شركة ساب السويدية".

وأفاد إيشيق الذي أوضح أن هناك طريقتين لصنع سيارة محلية، وأحدهما هو تصنيع كل شيء من قبل تركيا ثم إخراج نموذج أوليّ جديد. إلا أنه لفت إلى أن هذه الطريقة ستستغرق من 3 إلى 5 سنوات وتتطلب تكلفة مالية نحو مليار دولار. وأضاف أنهم فضّلوا الطريقة الثانية فهو تطوير موديل موجود حتى لا يضيعوا الوقت ويذهب تعبهم سدى.

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مصر 365

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