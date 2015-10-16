العثور على زوجين مذبوحين داخل منزلهما فى مدينة بلبيس بالشرقية

عثرت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة بلبيس محافظة الشرقية، على زوجين غارقين فى الدماء بمسكنهما بأرض علوان بمدينة بلبيس، حيث تم إخطار نيابة بلبيس برئاسة المستشار أمير نوار وبإشراف المستشار أحمد الفقى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية للتحقيق فى الواقعة.

تلقى اللواء خالدى يحيى مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من الأهالى بالعثور على جثتى "محمد إ ف " 70 سنة وزوجته "فوزية ع ا" 65 سنة وبهما آثار طعنات نافذة بالرقبة، حيث تم إيداع الجثتين بمستشفى الأحرار تحت تصرف النيابة العامة وتحرر المحضر رقم 11350 إدارى مركز بلبيس.