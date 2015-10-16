مورينيو يطعن على غرامة الاتحاد الإنجليزي

(إفي): أكد مدرب تشيلسي جوزيه مورينيو يوم الجمعة في المؤتمر الصحفي عشية مواجهة أستون فيلا انه سيطعن على العقوبة المالية التي وقعها الاتحاد الانجليزي لكرة القدم ضده.

وكان الاتحاد قد اتهم مورينيو الأربعاء الماضي بارتكاب "سلوك غير لائق" وهدده بالايقاف مباراة إضافة لتوقيع غرامة قدرها 50 ألف استرليني بسبب تصريحاته التي أدلى بها بعد خسارة فريقه على أرضه أمام ساوثامبتون (1-3)، وانتقاده بشدة للتحكيم في الدوري الإنجليزي.

وأكد المدرب البرتغالي حينها أن حكام الدوري الانجليزي الممتاز "يخافون" احتساب ركلات جزاء لصالح فريقه.

وقال مورينيو:"يجب أن أكون صريحا مع نفسي. لدي الأسباب (حول العقوبة) في ورقة، وقررت الطعن عليها. لقد حان الوقت للتوقف عن إبداء رأيي ولن أضيف شيء عن ذلك".

ولدى سؤاله عما إذا كان تكرار العقوبات يمكن أن تقوض حظوظه في أن يصبح مدربا للمنتخب الانجليزي يوما ما، قال :"ربما أكون ساذجا بعض الشيء، ولكن الجماهير الانجليزية

وعشق هذه الرياضة ما يجعلني أحب هذا البلد كثيرا وليس الاتحاد الانجليزي. إذا اضطررت يوما للعمل معهم فسأفعل".

ويحتل تشيلسي المركز السادس عشر في الدوري الإنجليزي، على بعد 10 نقاط من مانشستر سيتي المتصدر، ويستقبل غدا السبت على ملعب ستامفورد بريدج فريق أستون فيلا ضمن الجولة التاسعة، في مباراة "يجب الفوز بها"، بحسب السبيشيل وان.

وقال مورينيو:"علينا الفوز بمباراياتنا من أجلنا ومن أجل جماهير هذا النادي. لن نهبط إلى الدرجة الثانية، في غضون شهور قليلة سنكون في المركز الذي نصبو اليه جميعا".