الإيقاف ينتظر «صبحى» و«غالى» و«حازم» و«جابر» بسبب مراقب مباراة السوبر

رصد إبراهيم القصاص، مراقب مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك، 5 مخالفات فى القمة المصرية، التى انتهت بفوز الفريق الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدفين، تمثلت فى دخول حازم إمام للملعب رغم أنه خارج القائمة البيضاء، وطرد حمادة أنور، إدارى الزمالك، وواقعة وقوف رمضان صبحى على الكرة، واعتداء نونو مدرب الزمالك على الحكم وهتافات الجمهور.

وبات فى حكم المؤكد توقيع اتحاد الكرة عقوبات على لاعبى ناديى الأهلى والزمالك، عقب الأحداث التى وقعت أثناء مباراة السوبر، التى كادت تلغى المباراة بعد خروج الحكم الإسبانى كاربايو من الملعب. واشتعلت الأحداث داخل الملعب عقب قيام رمضان صبحى لاعب الأهلى بالوقوف على الكرة أثناء المباراة، وهو ما استفز لاعبى الزمالك الذين حاولوا الاعتداء على اللاعب، فضلا عن نزول حازم إمام قائد الزمالك، إلى أرض الملعب رغم أنه خارج القائمة واشتباكه مع حسام غالى قائد الأهلى، إلا أن تدخل بعض اللاعبين وخروج الحكم خارج الملعب أدى لاحتواء الموقف.

وسجل إبراهيم القصاص مراقب المباراة الواقعة فى تقريره، ليتم عرضه بالتبعية على لجنة المسابقات لإصدار قراراتها فى الواقعة، التى من المتوقع أن تأتى مغلظة نظرا لأنها جاءت فى مباراة خارج مصر بجانب التعليمات المشددة على اللاعبين بضرورة الالتزام بالروح الرياضية وعدم الخروج عن النص. ومن المتوقع أن يدين تقرير الحكم حازم إمام وعمر جابر من الزمالك، وحسام غالى ورمضان صبحى من الأهلى، على أن تكون عقوبة الإيقاف فى انتظارهم.