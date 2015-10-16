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البحريني الشيخ سلمان بن إبراهيم ينافس على رئاسة الفيفا

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البحريني الشيخ سلمان بن إبراهيم ينافس على رئاسة الفيفا البحريني الشيخ سلمان بن إبراهيم ينافس على رئاسة الفيفا

البحريني الشيخ سلمان بن ابراهيم

ينافس  البحريني الشيخ سلمان بن ابراهيم رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للترشح لرئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” والمنافسة على منصب رئيس الفيفا.

وتشهد انتخابات رئاسة اليفا بذلك صراعا قويًا بين سلمان والأمير الأردني على بن الحسين رئيس الاتحاد الأردني والفرنسي ميشيل بلاتيني رئيس الاتحاد الاأروبي.

وقالت مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية ان الشيخ سليمان بن إبراهيم سيدخل سباق الترشح لرئاسة الفيفا قبل غلق باب الترشح لرئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم في 26 اكتوبر الحالي.

وكانت لجنة القيم التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم قد أعلنت خلال الايام القليلة الماضية إيقاف جوزيف بلاتر رئيس الفيفا, وميشيل بلاتيني رئيس (الويفا) لمدة 90 يوما قابلة للتمديد.

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