الاتحاد الأوروبي : ملاحقة مهربي البشر في ليبيا لن تتضمن تدخل بري

نفت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني، التدخل البري في ليبيا ضمن خطة ملاحقة مهربي البشر.

وقالت “موجيريني”، إنها سجلت تطورا إيجابيا في مواقف الأطراف الأجنبية في تعاملها مع الأزمة الليبية.

وأشارت موجيرني، في تصريح صحفي نشر اليوم، في العاصمة الليبية طرابلس، إلى وجود حزمة إجراءات أعدها الاتحاد الأوروبي لمواكبة حكومة الوفاق.

موضحة أن الحزمة تم صياغتها منذ فبراير الماضي وتم الانتهاء منها في مارس وهي متكاملة ولا تنتظر سوى الاتفاق الليبي.

وشددت موجيريني على أنه حان الوقت لفرقاء الأزمة في ليبيا أن يرفعوا آخر تحفظاتهم ويقبلوا بتشكيل حكومة الوفاق الوطني, مشيرة إلى أن دور الاتحاد الأوروبي في ليبيا هو للمواكبة وأما القرار فهو ليبي في نهاية المطاف.

ولفتت إلى أنها عقدت اجتماعا في بروكسل مع لجنة الأقاليم لبحث ما يمكن أن تقدمه هذه الهيئة الأوروبية للمجالس البلدية في ليبيا بهدف إنعاش المرافق والخدمات الأساسية هناك.