تقرير في الجول - هل يواجه حازم إمام مصير خالد الغندور بالإيقاف 6 أشهر ؟

اقتحم حازم إمام قائد الزمالك ملعب مباراة فريقه أمام الأهلي في كأس السوبر المحلي من أجل الاشتباك مع لاعبي الخصم في مشهد لم يكن محببا للكثيرين.

حازم إمام صب غضبه على لاعبي الأهلي بعد أن قام رمضان صبحي بالاستعراض بالكرة وهي اللقطة التي تسببت في أزمة بملعب المباراة لتتوقف 8 دقائق تقريبا.

لكن ما هي العقوبة التي قد يلقاها حازم إمام بسبب اقتحامه لأرض الملعب بالإضافة للاعتداء على لاعبي الأهلي؟

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واقعة مشابهة بعض الشيء قبل سنوات كان قد ارتكبها خالد الغندور لاعب الزمالك السابق في مباراة الأهلي بعد أن صب غضبه على جابر مرسي الحكم المساعد لقدري عبد العظيم في مباراة القمة عام 1996.

اتحاد الكرة وقتها أوقف خالد الغندور لستة أشهر بسبب السلوك الغير رياضي الذي ارتكبه اللاعب.. فهل يلقى حازم إمام نفس المصير.

محمود عثمان الحكم الدولي السابق تحدث لـFilGoal.com وقال "حازم إمام كان خارج القائمة لذلك الحكم لا يملك أن يعاقبه أو يوصي بمعاقبته فهو بمثابة مشجع اقتحم الملعب ليس أكثر".

وأضاف "الخطأ في البداية الذي ارتكبه الحكم كان السماح لحازم إمام بالجلوس على مقاعد البدلاء وهو ليس في القائمة، لكن في النهاية هو حكم أجنبي ولا يعرف من هو حازم لذلك هي مسؤولية الحكم الرابع".

وأضاف "الأمر الآن يعود لاتحاد الكرة وهو صاحب قرار إيقاف اللاعب ويجب معاقبته بالطبع".

FilGoal.com تحدث عن العقوبة المنتظرة لحازم إمام مع محمد فضل الله مستشار وزير الرياضة السابق وخبير اللوائح الرياضية.

وقال "ما فعله حازم إمام مخالفة قانونية كبيرة وممنوعة نصا فلا يجوز له نزول أرض الملعب إلا بإذن الحكم، ويجوز للجنة الانضباط معاقبته وفقا للائحة الوطنية في مصر".

وأضاف "العقوبة هنا هي الإيقاف كحد أقصى 6 مباريات، بعض الاتحادات تطبقها وفقا للشهور بحد أقصى 6 أشهر وكذلك غرامات مالية هذه هي عقوبات السلوك الغير رياضي وهذا بالضبط ما فعله قائد الزمالك".