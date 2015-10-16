بالفيديو | كلب شوارع داخل قفص الأسود ، و النهاية مثيرة

الأسد ، ملك الغابة ، واحدًا من أشرس الحيوانات المفترسة على وجه الأرض ، و هو من الحيوانات أكلة اللحوم ، و يعيش الأسود فى المحميات الطبيعية ، خاصة فى أدغال القارة الأفريقية ، أو فى حدائق الحيوانات المنتشرة فى أنحاء العالم ، و من المؤكد أيضًا أنه يمكن أن يقدم أقوى العروض فى السيرك.

أما عن الكلب فهو أحد الحيوانات الأليفة ، و من الممكن تربيته فى المنزل دون أى قلق أو خوف ، و يوجد من الكلاب أنواع و فصائل مختلفة ، فهناك الكلب الألمانى ، و البلجيكى ، و الدوبر مان ، و الكثير و الكثير من مختلف الفصائل الأخرى.

هذه كانت مقدمة بسيطة حول هذه الحيوانات ، ففى هذا الصدد نعرض عليكم مقطع فيديو لكلب ضال ، أو كما يسمى كلب بلدى ، و هو داخل قفص الأسود ، و ذلك فى مواجهة مرعبة تحبس لها الأنفاس.

فعلى عكس المتوقع ، قام الكلب بترويض الأسود ، فى واقعة هى الأغرب من نوعها ، حيث قام نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعى ، برصد لحظات تحبس الأنفاس لكلب و هو يقلب الموازين ، و إستطاع تخويف الأسد و اللبؤة ، و كذلك رعبهم ، و من خوف الأسد و اللبؤة قاما بإخفاء وجوههم عنه

لمشاهدة الفيديو :

شبكةعيونالإخبارية

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