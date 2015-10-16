للأطباء المصريين.. لو عاوز تميز نفسك 10 أسئلة لازم تسألها لمريضك

الدكتور الشاطر والخبرة والمطلع على أحدث الأبحاث العلمية أصبح عملة نادرة هذه الأيام، ومن أبرز ما يميز الطبيب ويجعله يتفوق على أقرانه ويجعله محل ثقة المرضى هى أسئلته والطريقة التى يتبعها فى التشخيص، حيث يعزز ذلك من فرص حصول المريض على الدواء الصحيح وبالتالى يتعافى من المرض سريعاً.

ونقدم لكم خلال هذا التقرير مجموعة من الأسئلة المثيرة التى لا يسألها إلا الطبيب المميز والمطلع على أحدث ما توصلت إليه الأبحاث الحديثة، وذلك حسبما نشر بموقع "رعاية الصحة" الأمريكى، وهى تشمل:

1. هل تشعر بأى أعراض مرضية ولو بشكل مؤقت على مدار اليوم؟

2.من وجهة نظرك.. ماذا الذى يحتاجه جمسك كى تتعافى من المرض؟

3.ما الشىء غير المتوازن فى حياتك "إيه اللى مش مظبوط فى حياتك"؟

4.هل تشعر أنك تسير وفق خطتك التى وضعتها لتحقيق أهدافك فى الحياة؟

5.هل تعانى من الوحدة أو العزلة؟

6.هل تشعر بالرضا تجاه علاقتك الحميمة مع زوجتك؟

7.هل تشعر بالاكتئاب أو القلق أو الخوف؟

8.هل أنت متشائم أم متفائل؟

9.هل تشعر بأنك عديم القيمة؟

10.هل تؤمن بأن هناك إلها للكون؟

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> مثل الصداع وآلام الظهر، حيث غالباً ما تنذرك هذه الأعراض بالإصابة بأحد الأمراض، التى قد تتعرض لها فعلاً إذا تجاهلت هذه الأعراض.>غالباً ما تشتمل إجابات هذا السؤال على حل المشكلة، حيث سيخبر المريض الطبيب بالشىء الذى يعانى منه، وقد يكون بنسبة كبيرة هو سبب المرض، وغالباً ما تكون الإجابات: أحتاج إلى النوم 8 ساعات يوميا، أرغب فى ممارسة اليوجا أو الرياضة كل ليلة، أحتاج إلى تناول الأطعمة الطازجة.>لا يجيب هذا السؤال فقط عن قدر النوم أو الأطعمة التى يتناولها الشخص أو الرياضة التى يمارسها، ولكنه يتضمن الإجابة عن الجوانب الأخرى فى حياة المريض مثل حالته المادية وعلاقاته الاجتماعية والعاطفية والروحية ومدى تحقيقه لأهدافه.>الأشخاص الذين يسيرون وفق برنامج يومى، يحققون خلاله بشكل جزئى أهدافهم فى الحياة غالباً ما يتمتعون بصحة أفضل، وفى حالة عدم حدوث ذلك فإن صحتهم قد تتضرر، ولذا يجب أن يسأل الطبيب مرضاه عن تلك الجوانب ولا يغفلها، ويحاول أن يقدم لهم الحلول، وخاصة ً أن له كلمة مسموعة لديهم.>من الأسئلة الهامة، وخاصة ً أن الأشخاص الذين يعانون من الوحدة غالباً ما يكونون أكثر عرضة لحدوث الوفاة المبكرة، بينما الأشخاص الاجتماعيين غالباً تقل فرص إصابتهم بأمراض القلب.>وهذا السؤال يتم توجيهه للأشخاص المتزوجين، حيث ثبت أن ذلك الأمر له تأثير ملحوظ فى فرص إصابة الشخص بأمراض القلب والسكتة الدماغية وسرطان الثدى، ولذا يجب سؤال المريض عنه، وخاصةً أن الكثير من المرضى قد يحرجون من إخبار الطبيب بذلك.>من الأمور الهامة حيث ثبت أن الأشخاص السعداء، غالباً ما تنخفض فرص إصابتهم بالأمراض الخطيرة والقاتلة، بينما يساهم القلق فى رفع فرص الإصابة بأمراض القلب والسرطان ونزلات البرد.>سلوك المريض يؤثر بشكل ملحوظ على صحته، وكشفت الأبحاث الحديثة أن الأشخاص المتفائلين تقل فرص وفاتهم بأمراض القلب بنسبة 77%.>من الأسئلة الهامة التى يجب أن ينتبه لها الطبيب، حيث يتحدد على أساسها فرص إصابة الشخص بالأمراض، فمثلاً تساهم الثقة بالنفس وشعور الشخص بذاته واعتقاده بأنه شخص قوى فى مكافحة الأمراض فى الحد من فرص الأمراض، بينما تضعف مناعة الأشخاص الذين يشعرون أنهم بلاً قيمة.>كشفت الأبحاث أن الأمور الروحية لها تأثير ملحوظ على صحة الإنسان، وأشاروا أن الأشخاص أصحاب التوجهات والقناعات الدينية، غالباً ما يعيشون لفترات أطول بمقدار 14 عاما، حيث يقلل ذلك من فرص الإصابة بالتوتر والقلق ويحمى الجهاز العصبى، ويحفز آليات دفاع الجسم، وكما يساعد الجسم على الاستشفاء.