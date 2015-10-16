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وصول موكب الصوفية إلى مسجد الحسين احتفالا برأس السنة الهجرية

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وصول موكب الصوفية إلى مسجد الحسين احتفالا برأس السنة الهجرية وصول موكب الصوفية إلى مسجد الحسين احتفالا برأس السنة الهجرية
شهد موكب الطرق الصوفية احتفالا برأس السنة الهجرية أقل عدد لها من مشاركة الطرق الصوفية، وذلك منذ سنوات، ورغم ذلك إلا أن الموكب شارك فيه ما يقرب من 2000 مريد من مريدى الطرق المشاركة ومنها الرفاعية والدسوقية الأحمدية والبيومية والعروسية الشاذلية.
>اليوم السابع -10 -2015

ولم يشهد الموكب أى لافتات سياسية داعمة لقوائم البرلمان القادم، واستقبل الموكب الشيخ عبدالهادى القصبى شيخ مشايخ الطرق الصوفية، وقام شيخ كل طريقة بقراءة الفاتحة، ثم توجه بطريقته إلى داخل مسجد الحسين.
>اليوم السابع -10 -2015

واصطفت النساء على جانبى الطريق، وأطلقت الزغاريد فرحة بقدوم الموكب، كما قمن بتوزيع الحلوى على المشاركين، وتوقفت الحركة المرورية بشارع الأزهر لأكثر من ساعة وهو الوقت الذى استغرقه الموكب من نقطة انطلاقه من مسجد سيدى صالح الجعفرى، وحتى الجامع الحسينى.

كما شهدت المنطقة انتشارا مكثفا من قبل رجال الأمن، وتواجدا لسيارات الإطفاء، وانتشارا لرجال المفرقعات ورجال المرور.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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مصر 365