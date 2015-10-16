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البابا لأقباط أمريكا: الشذوذ وزواج المثليين مستنقعات أخلاقية

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البابا لأقباط أمريكا: الشذوذ وزواج المثليين مستنقعات أخلاقية البابا لأقباط أمريكا: الشذوذ وزواج المثليين مستنقعات أخلاقية
حذر البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، من السير وراء النيولوك والتقاليع فى عدة أمور منها الشذوذ الجنسى وزواج المثليين ووصفها بالمستنقعات الأخلاقية.

جاء ذلك خلال عظة البابا للشباب المصرى بكنيسة مارجرجس بكاليفورنيا الأمريكية، وأضاف: المسيحية تؤمن بالتجديد الداخلى أولا قبل تجديد الشكل ضاربًا المثل "من بره هله هله ومن جوه يعلم الله" فلا تكن كذلك، وأكد البابا أن المسيحية تؤمن بالجمال والفن والنظرة الراقية، فالفن هو الذى يحول الأرض الخربة إلى أرض مقدس، وأضاف البابا: المسيحية تقدس الحرية الشخصية المنضبطة، مؤكدًا "لو قلت الحرية سيكون هناك كبت ولو زادت سيكون هناك انهيار".

وعبر البابا عن رفضه لاستخدام أعضاء الجسد فى الإثارة، ومشاهدة الصور الإباحية وكذلك أصدقاء السوء.

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مصر 365