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مفتى الجمهورية: هجرة الرسول لم تكن هجرة فرار بل لبناء الإنسان

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مفتى الجمهورية: هجرة الرسول لم تكن هجرة فرار بل لبناء الإنسان مفتى الجمهورية: هجرة الرسول لم تكن هجرة فرار بل لبناء الإنسان
قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، إن الرسول هاجر من مكة إلى المدينة من أجل البناء خاصة بناء الإنسان، لأنه لا حضارة ولا كون إلا ببناء الإنسان والرسول فى هذه الرحلة المباركة كانت تحيط به صفات الجمال والجلال لله تعالى فقد أنزل الله السكينة عليه وصاحبه أبى بكر وعلى بن أبى طالب رضى الله عنهما.

وأضاف مفتى الجمهورية فى كلمته باحتفال الطرق الصوفية بالعام الهجرى الجديد، فى مسجد الإمام الحسين عقب صلاة المغرب، اليوم، أن الهجرة لم تكن فرارا بل هجرة نحو البناء، مهنأ الرئيس عبد الفتاح السيسى، والشعب بعضوية فى مجلس الأمن غير الدائمة.

حضر الاحتفال كل من الدكتور محمد مهنا، نائبا عن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والشيخ محمد عبد الرازق، نائبا عن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور عبدالهادى القصبى، شيخ مشايخ الطرق الصوفية، وعدد من مشايخ الطرق ورجال القوات المسلحة والشرطة.

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مصر 365

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