أخبار عاجلة

بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

السومة يتحدى السهلاوي.. من يتفوق على الآخر بلغة الأرقام؟

Google+ Print
السومة يتحدى السهلاوي.. من يتفوق على الآخر بلغة الأرقام؟ السومة يتحدى السهلاوي.. من يتفوق على الآخر بلغة الأرقام؟

إذا كان عمر السومة هو أفضل محترف أجنبي في دوري جميل، فإن محمد السهلاوي في المقابل هو اللاعب المحلي الأفضل بالمسابقة، لذلك صراع الأهلي والنصر لا يتوقف على قيمة الفريقين، بل يتطور ليشمل مواجهة تهديفية من العيار الثقيل، بين أبرز ثنائي هجومي في الملاعب .

هجوميا

عدد المباريات الملعوبة: السومة 3 مباريات، السهلاوي 3 مباريات.

عدد الأهداف: السومة 2 هدف، السهلاوي 0 هدف.

التسديدات على المرمى: السومة 9، السهلاوي 2.

التسديدات خارج المرمى: السومة 6، السهلاوي 2.

استقبال الكرات العرضية: السومة 2، السهلاوي 5.

ترجمة الأرقام: يلعب السهلاوي أكثر داخل منطقة الجزاء، ينتظر الكرة أمام المرمى، يتمركز بشكل مثالي للتهديف.

السومة في المقابل هو المهاجم المتحرك، الذي يحب المساحات، حتى يستلم الكرة ويسدد على المرمى، إنه لاعب يعشق التسديد.

دفاعيا

التحامات دفاعية: السومة 2، السهلاوي 2.

تخليص دفاعي: السومة 2، السهلاوي 5.

مخالفات ضد: السومة 6، السهلاوي 5.

ترجمة الأرقام: الثنائي الهجومي لا يدافع كثيراً، لأنه يركز أكثر على العمل في الثلث الأخير من الملعب.

مقارنة عامة

عدد التمريرات: السومة 53، السهلاوي 68

دقة التمرير: السومة 69 %، السهلاوي 80 %

مواجهات ناجحة: السومة 17، السهلاوي 15.

ترجمة الأرقام: يهتم السهلاوي كثيراً باللمسة الأولى، لذلك يشارك بشكل أكبر في بناء هجمات النصر، عكس السومة الذي يعاني من مشكلة التمرير بعض الشيء، ويعوضها بالتسديدات المميزة والأهداف المباشرة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020