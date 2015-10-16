السومة يتحدى السهلاوي.. من يتفوق على الآخر بلغة الأرقام؟

إذا كان عمر السومة هو أفضل محترف أجنبي في دوري جميل، فإن محمد السهلاوي في المقابل هو اللاعب المحلي الأفضل بالمسابقة، لذلك صراع الأهلي والنصر لا يتوقف على قيمة الفريقين، بل يتطور ليشمل مواجهة تهديفية من العيار الثقيل، بين أبرز ثنائي هجومي في الملاعب السعودية.

هجوميا

عدد المباريات الملعوبة: السومة 3 مباريات، السهلاوي 3 مباريات.

عدد الأهداف: السومة 2 هدف، السهلاوي 0 هدف.

التسديدات على المرمى: السومة 9، السهلاوي 2.

التسديدات خارج المرمى: السومة 6، السهلاوي 2.

استقبال الكرات العرضية: السومة 2، السهلاوي 5.

ترجمة الأرقام: يلعب السهلاوي أكثر داخل منطقة الجزاء، ينتظر الكرة أمام المرمى، يتمركز بشكل مثالي للتهديف.

السومة في المقابل هو المهاجم المتحرك، الذي يحب المساحات، حتى يستلم الكرة ويسدد على المرمى، إنه لاعب يعشق التسديد.

دفاعيا

التحامات دفاعية: السومة 2، السهلاوي 2.

تخليص دفاعي: السومة 2، السهلاوي 5.

مخالفات ضد: السومة 6، السهلاوي 5.

ترجمة الأرقام: الثنائي الهجومي لا يدافع كثيراً، لأنه يركز أكثر على العمل في الثلث الأخير من الملعب.

مقارنة عامة

عدد التمريرات: السومة 53، السهلاوي 68

دقة التمرير: السومة 69 %، السهلاوي 80 %

مواجهات ناجحة: السومة 17، السهلاوي 15.

ترجمة الأرقام: يهتم السهلاوي كثيراً باللمسة الأولى، لذلك يشارك بشكل أكبر في بناء هجمات النصر، عكس السومة الذي يعاني من مشكلة التمرير بعض الشيء، ويعوضها بالتسديدات المميزة والأهداف المباشرة.