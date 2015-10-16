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حبس عاطل قتل "أرملة" تعرف عليها بـ"الفيس بوك" بالعجوزة

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حبس عاطل قتل "أرملة" تعرف عليها بـ"الفيس بوك" بالعجوزة حبس عاطل قتل "أرملة" تعرف عليها بـ"الفيس بوك" بالعجوزة
قررت نيابة شمال الجيزة برئاسة المستشار أحمد الحمزاوى حبس "ر.ا"- 18 سنة - 4 أيام على ذمة التحقيق فى اتهامه بقتل سيدة - خمسينية - تدعى "ع.ك" - أرملة - تعرف عليها عبر "الفيس بوك" وضرب رأسها بـ"زهرية" وسرق بعض محتويات منزلها كما طلبت النيابة - بإشراف مديرها المستشار أحمد حلمى - تقرير الطب الشرعى بنتائج تشريح الجثة.

كان رجال مباحث قسم شرطة "العجوزة" تلقوا بلاغا بالعثور على جثة سيدة داخل شقتها العجوزة، وبعد إخطار النيابة انتقلوا إلى مكان الواقعة، ورفع خبراء المعمل الجنائى البصمات وعاينت النيابة العامة مسرح الحادث.

توصلت التحريات إلى أن "ع.ك" تعرفت على شاب من خلال "الفيس بوك"، واتفقت معه على لقاء يجمعهما فى منزلها، وبوصوله قرر سرقة الشقة، وحينما حاولت مقاومته هشم رأسها بـ"زهرية" واستولى على مبالغ ومصوغات ذهبية ومتعلقاتها الشخصية وفر هارباً إلى أن توصلت التحريات لمكان تواجده وألقت القوة القبض عليه.

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مصر 365

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