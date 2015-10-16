ميليشيات الحوثيين تسيطر على معسكر فى "مكيراس" بالبيضاء

سيطرت ميليشيات الحوثيين والرئيس المخلوع على عبد الله صالح اليوم الجمعة على معسكر (حضه) بمنطقة (كريش) بمديرية (مكيراس) التابعة لمحافظة البيضاء، والتى تقع على الحدود مع محافظة أبين جنوب اليمن.

ونقل موقع عدن الغد عن مصادر محلية بمكيراس القول إن الميليشيات تقدمت بمناطق (حضه) و(كريش) القريبتين من سلسلة جبال امبعالة بعد معارك عنيفة منذ مساء أمس وحتى اليوم، وأشارت المصادر إلى أن الميليشيات تقترب من السيطرة على منطقة (امبعالة) الاستراتيجية، وهى المنفذ الثانى والأخير الذى يربط بين (لودر) بمحافظة أبين و(مكيراس).

وحملت المقاومة الشعبية فى مكيراس المنطقة الرابعة العسكرية مسئولية سقوط المعسكر بعد طلبهم الدعم من قيادة المنطقة أكثر من مرة.

وتتبع مديرية (مكيراس) محافظة البيضاء الشمالية فى اليمن، وكانت قبل الوحدة تتبع محافظة (أبين)، وهى مدينة استراتيجية تمثل الحد الفاصل بين الشمال والجنوب قبل الوحدة، وتشهد قتالا بين المقاومة والميليشيات الذين يحاولون الاحتفاظ بها لاهميتها الاستراتيجية بعد نحاح المقاومة فى تحريرها.

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