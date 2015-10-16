مندوب الأردن بالأمم المتحدة: على مجلس الأمن تحمل مسئولياته لوقف اعتداءات إسرائيل

قالت دينا قعوار مندوب الأردن لدى الأمم المتحدة، إنه على مجلس الأمن تحمل مسؤولياته لوقف الاعتداءات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، مشيرةً إلى أن أمن إسرائيل لا يتحقق بفرض قبضة حديدية على الفلسطينيين.

وأضافت خلال كلمته بجلسة استثنائية لمجلس الأمن من المجموعة العربية لبحث الانتهاكات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، أن استمرار العنف الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطينى سيفاقم الوضع فى الشرق الأوسط، مستطردة :"نحمل إسرائيل المسئولية الكاملة عن التصعيد الحالى فى الأراضى المحتلة".

وتابعت :"نرفض الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين وفى المناطق المقدسة ونطالبها بضبط النفس".

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