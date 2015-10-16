«العليا للانتخابات» تعلن ضوابط فرز أصوات المصريين بالخارج في انتخابات مجلس النواب

أعلنت اللجنة العليا للإنتخابات البرلمانية برئاسة المستشار أيمن عباس عن الإجراءات الواجب أتباعها اثناء عملية فرز الأصوات في إنتخابات المصريين بالخارج والتي من المقرر أن تبدأ غدا السبت

يتم فتح محضر إجراءات الفرز للنظام الفردي، ويثبت فيه من حضر من وكلاء المترشحين وممثلي القوائم.

ويتم بدء الفرز بالصناديق المخصصة لنظام القوائم على النحو التالي:

أ- حصر عدد البطاقات داخل الصندوق المخصصة لنظام القوائم والتأكد من مطابقتها للأعداد الثابتة في كشف الناخبين .

ب- فصل بطاقات الإقتراع الخاصة بكل دائرة على حدة.

ج- بدء عملية فرز الأصوات الخاصة بكل دائرة بفصل الأصوات الصحيحة عن الباطلة.

د- حصـــر ما حصلــــت عليــه كــل قائمة من الأصوات الصحيحة، وتسجيل ذلك علـــى نظام تسجيل النتائج فى الـ )Web Application(.

هـ- سيقوم النظام فور الإنتهاء من إدخال نتائج الحصر بطباعة ملحق الحصر العددي الخاص بالدائرة التي تم الإنتهاء من إدخال بياناتها ، وتتبع ذات الإجراءات بالنسبة للدائرة الأخرى الخاصة بالقوائم

يتم بدء فرز الصناديق المخصصة للنظام الفردي على النحو التالي:

أ- حصر عدد لبطاقات داخل الصندوق والتأكد من مطابقتها للأعداد الثابتة في كشف الناخبين.

ب- فصل بطاقات االقتراع الخاصة بكل دائرة انتخابية على حدة، ويتم ذلك وفقا للكود المخصص لكل دائرة والمطبوع أعلى بطاقات الإقتراع.

ج- بدء عملية فرز الأصوات الخاصة بكل دائرة بفصل الأصوات الصحيحة عن الباطلة.

د- حصر مــــا حصل عليه كل مترشح من الأصوات الصحيحــــة، وتسجيل ذلك على نظام تسجيل النتائج ف Web Application.

هـ- سيقوم النظام فور االنتهاء من إدخال نتائج الحصر بطباعة ملحق الحصر العددي الخاص بالدائرة التي تم الإنتهاء من إدخال بياناتها.

وتكرر الإجراءات لكل دائرة انتخابية.

ملاحظات عامة على الفرز:

يرسل لكل لجنة انتخاب نموذج كشف للفرز مقسم لعدة حقول، يخصص لكل مترشح أو قائمة حقل، ويؤشر بالقلم على النقط السوداء الموجودة داخل الحقل بواقع نقطة واحدة لكل صوت.

ويتم تجميع الأصوات التى نالها المترشح أو القائمة فى كشف الفرز وتسجل فى برنامج تسجيل النتائج ، اذا لم يدل على إرادة الناخب بشكل

حالات بطلان الصوت

يعد الصوت باطلا إذا لم يدل على إرادة الناخب بشكل واضح

كما يعد باطلا في عدة حالات منها

•اختيار عدد يتجاوز أو يقل عن العدد المطلوب انتخابه في النظام الفردي.

•عدم اختيار أيه قائمة، أو أكثر من قائمة.

•كتابة الناخب اسمه على بطاقة االقتراع.

•وضع أي إشارة أو علامة مميزة ببطاقة االقتراع.

•تعليق الرأي المبدى على أي شرط.

•كتابة أي تعليق أو رأى شخصي للناخب.

•استخدام القلم الرصاص في التصويت.

•استخـــدام بطاقــــة اقـــتراع مختلـفة أو ال يوجد عليه