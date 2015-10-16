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هيئة محو الأمية بسوهاج: 7 نوفمبر امتحانات الدارسين للربع الثاني من 2015

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هيئة محو الأمية بسوهاج: 7 نوفمبر امتحانات الدارسين للربع الثاني من 2015 هيئة محو الأمية بسوهاج: 7 نوفمبر امتحانات الدارسين للربع الثاني من 2015

أرشيفية

أكد محمد الدالي، مدير عام الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بسوهاج، عقد امتحانات محو الأمية للدارسين المقيدين عن الربع الثاني من العام الدراسى 2015/2016 اعتبارًا من 7 نوفمبر ولمدة أسبوعين على مستوى مراكز المحافظة.
> وأضاف الدالي، في تصريحاتٍ له، أن الامتحانات ستجرى بجميع اللجان، والتى تم مراعاة قربها من أماكن إقامة الدراسين، اعتبارًا من الساعة الثالثة عصرًا، بعد انتهاء توقيتات العمل الرسمي، ما عدا أيام الإجازات والعطلات الرسمية.

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