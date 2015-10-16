تعرفى على أهم أسباب اللجوء للحقن المجهرى والفحوصات اللازمة

الحقن المجهرى

أهم الأسباب المرضية لإجراء الحقن المجهرى

الحقن المجهرى من وسائل الإخصاب الحديثة وأجريت أول عملية حقن مجهرى فى عام 1994 كبديل عن أطفال الأنابيب لعلاج حالات العقم.>حول ذلك يقول دكتور محمد عبد المنعم حجازى أخصائى أمراض النساء والتوليد والمناظير: يلجأ بعض الأزواج إلى إجراء عملية الحقن المجهرى فى حالة تأخر الحمل والإنجاب ومرور عام من الزواج دون أن يحدث حمل.

ويستكمل د. محمد قائلا، هناك بعض الأسباب المرضية التى يضطر الزوجان فيها لإجراء حقن مجهرى وأهمها:

>1)مشاكل الأنابيب مثل الالتصاقات الشديدة والانسداد.

>2)إصابة الزوجة بمرض بطانة الرحم المهاجرة.

>3)عمر الزوجة نظرا لأن احتياطى المبيض يتأثر عند اقتراب السيدة من عمر الـ40.

إجراء بعض الفحوصات لتجنب فشل الحقن المجهرى

>ويتابع د. محمد قائلا، يجب قبل إجراء الحقن المحهرى ضرورة عمل بعض التحاليل والفحوصات للزوجين للتأكد من عدم وجود عيوب خلقية أو أورام ليفية أو التصاقات الرحم، كما يجب عمل سونار فى الحالات التى تخضع لمنظار الرحمى لتفادى فشل العملية.