بالصور.."أوقاف الإسكندرية"تزيل صناديق التبرعات من مساجد الجمعيات الخيرية

شنت مديرية الأوقاف بالإسكندرية حملة مفاجئة صباح اليوم الجمعة، على عدد من المساجد منها مسجد أحمد سالم الشهير بـ"الصينى" وأزالت صناديق التبرعات وحررت محضر إثبات حالة بمعرفة اللجنة القانونية.

كان الدكتور عبدالناصر عطيان وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية أصدر تعليمات بإزالة الصناديق الخاصة بالتبرعات من جميع مساجد المحافظة التى تسيطر عليها الجمعيات الخيرية وتجمع أموالا بشكل غير شرعى من المصلين.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن إزالة صناديق التبرعات ليست خصومة مع الجمعيات الأهلية ولكن لضبط الأداء داخل المساجد تحت إشراف الأوقاف وضمان وصول التبرعات لمستحقيها بأوراق رسمية .



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