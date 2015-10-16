فنانو الإسماعيلية يشاركون بالصالون الدولى للبريد فى أتيليه الإسكندرية

قال الفنان محمد النادى، رئيس مجموعة 6×6 للفنون التشكيلية بقصر ثقافة الإسماعيلية، إنه شارك والفنان خالد خالد، رئيس شعبة الفنون التشكيلية بمركز الفنون بالإسماعيلية، فى الصالون الدولى للبريد الذى ينطمة أتيليه الإسكندرية لنخبة من الفنانين المصريين والأجانب من 12 دولة.

وقالت دريم حسن، قومسيير الصالون، إن فكرة الفن البريدى تلاقى إقبالًا من كافة الفنانين حيث يتم إرسال الأعمال بريديًا على ورق فى كافة المجالات.

كما أكد الفنان معتز الصفتى، أن مشاركات رومانيا والمجر متميزة جدًا فى هذه الدورة، وأعرب كل من محمد النادى وخالد خالد عن سعادتهما بالمشاركة المتميزة فى معارض أتيليه الإسكندرية.