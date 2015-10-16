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غدًا.. "الأعلى للدراسات العليا" يجتمع بجامعة بنها بحضور وزير التعليم العالى

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غدًا.. "الأعلى للدراسات العليا" يجتمع بجامعة بنها بحضور وزير التعليم العالى غدًا.. "الأعلى للدراسات العليا" يجتمع بجامعة بنها بحضور وزير التعليم العالى
يعقد المجلس الأعلى لشئون الدراسات العليا والبحوث، برئاسة الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور أشرف حاتم، أمين المجلس، جلسته غدًا السبت، بجامعة بنها، بحضور الدكتور على شمس الدين، رئيس الجامعة، ورؤساء الجامعات ونوابهم.

وسيناقش المجلس خلال اجتماعه دعم البحث العلمى وتنشيط النشر العلمى بالجامعات المصرية، كما سيتم عقد ورشة عمل حول الأمانة العلمية والتعامل معها، بحضور الدكتور هشام أبو العينين، نائب رئيس الجامعة للدرسات العليا، وكذلك ورشة عمل عن التعليم المفتوح فى ، بحضور الدكتور سليمان مصطفى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

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مصر 365

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