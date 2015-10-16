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بالصور.. مظاهرة لأهالى الكرنك تتهم الشرطة بالقبض العشوائى على أبنائهم

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بالصور.. مظاهرة لأهالى الكرنك تتهم الشرطة بالقبض العشوائى على أبنائهم بالصور.. مظاهرة لأهالى الكرنك تتهم الشرطة بالقبض العشوائى على أبنائهم
تجمع أهالى نجوع الكرنك فى مظاهرة كبيرة ضد رجال الشرطة بالمحافظة، مساء اليوم، وذلك على خلفية اتهامهم لرجال الشرطة بالقبض العشوائى منذ يومين على عدد من الأهالى فى حملة خرجت لضبط أحد المتهمين بالمنطقة.

ولم تتواجد التظاهرة فى كورنيش النيل بمنطقة الكرنك سوى دقائق معدودة، وتفرقت على الفور بعد توصيل الرسالة من خلال التجمع والتظاهر وسط هتافات "سلمية سليمة"، ودون المساس أو الإضرار بالطريق.

وأكد المشاركون فى المسيرة تأييدهم ودعمهم لأجهزة الأمن فى تطبيق القانون على الجميع، مؤكدين رفضهم لكل أشكال الإهانة التى تعرض لها الأبرياء فى منازلهم ومقار أعمالهم أثناء الحملة التى استهدفت القبض على أحد المحكوم عليهم مساء يوم السبت الماضى، والتى تسببت فى حالة من التوتر والغضب وسط أهالى المنطقة، وسط تهرب من جميع المرشحين الذين لجأ إليهم الأهالى من التدخل لدى أجهزة الأمن لتهدئة الأوضاع والإفراج عن الأبرياء، على حد قولهم.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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