«بيسيرو» يشيد بثلاثي الأهلي عقب التتويج بالسوبر

اجرى البرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفنى الجديد للفريق الاول لكرة القدم بالنادى الأهلى إتصالا هاتفياً بمحمود طاهر رئيس النادي لتهنئته بحصد الفريق بالسوبر المصرى على حساب الزمالك .

وابلغ بيسيرو رئيس الاهلى اعجابه الشديد بالروح العالية والأداء الرجولي الذى قدمه نجوم المارد الأحمر فى مباراة القمة امس مؤكداً انه شاهد عدد من اللاعبين المميزين القادرين على تطبيق فكره التدريبى بإحترافية شديدة.

اشاد البرتغالي بأداء حسام غالي لاعب الاهلي وفقًا لما نقلته “يوروسبوت” وشدد على انه كان ابرز نجوم الفريق وانه كان منبهراً بمستواه الفني والبدني.

عبد الله السعيد كان احد النجوم الذى استفسر بيسيرو عن اسمائهم بعد مشاهدته لقاء الأمس بالاضافة الى اشادته بالثنائى رامى ربيعة وشريف إكرامى الذى اشاد الخواجة بنجاحه فى التصدى لركلة الجزاء التى كانت نقطة التحول فى المباراة.

بيسيرو يصل القاهرة، غد السبت، ويعقد مؤتمراً صحفياً بعد غد، الأحد، للإعلان عن تعاقده رسمياً مع المارد الاحمر لقيادته فنياً الموسم القادم.

وكان الاهلى حقق فوزاً ثميناً امس على الزمالك بنتيجة 3-2 وحصد لقب السوبر المصرى للمرة التاسعة فى تاريخه.